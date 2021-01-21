Игорь Денисов поддержал Навального

Бывший полузащитник сборной России Игорь Денисов выступил в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

«Я никогда не интересовался политикой и интересоваться ей не буду. Но сейчас дело не в политике. Я хочу поддержать Алексея Навального. Большое к нему уважение. Он должен быть на свободе», - цитирует Денисова Sports.ru.

Напомним, что Навальный совсем недавно вернулся в Россию из Германии, где проходил лечение после отравления. Алексей был задержан в аэропорту «Шереметьево», его арестовали на 30 дней.

Денисов завершил футбольную карьеру в 2019 году, его последним клубом был московский «Локомотив», в составе которого ему удалось дважды выиграть Кубок России и стать чемпионом России.