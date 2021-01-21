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Аршавин назвал самого техничного российского футболиста

21 Января 2021, 14:40,

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Бывший футболист лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин назвал самого техничного российского футболиста.

«Марат Измайлов вспоминается, особенно локомотивских времен. Он такое с мячом делал! Это самый техничный российский игрок, которого я встречал», - цитирует Аршавина sport24.

Отметим, что Измайлов успел поиграть и в Европе. С 2007 по 2014 году россиянин выступал в Португалии, сначала Марат играл за «Спортинг», а затем перешёл в «Порту».

Ранее бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказывал, что интерес к Измайлову проявляли и европейские топ-клубы, в число которых входил лондонский «Арсенал».
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Андрей Аршавин, Марат Измайлов
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