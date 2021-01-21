Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Отметим, что на счету Кокорина двенадцать голов в 48 матчах за сборную России, за которую он дебютировал в ноябре 2011 года.

29-летний нападающий стал игроком «Спартака» летом, заключив долгосрочный контракт с клубом. За десять матчей за «красно-белых» Кокорин отличился лишь дважды.