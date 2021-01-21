Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

21 Января 2021, 14:16,

Евро-Футбол.Ру

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».

Отметим, что на счету Кокорина двенадцать голов в 48 матчах за сборную России, за которую он дебютировал в ноябре 2011 года.

29-летний нападающий стал игроком «Спартака» летом, заключив долгосрочный контракт с клубом. За десять матчей за «красно-белых» Кокорин отличился лишь дважды.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Станислав Черчесов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку
Снова пресная ничья лидеров АПЛ: «Манчестер Юнайтед» отправил «Ливерпуль» на третью строчку


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола