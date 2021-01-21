Черчесов отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

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21 Января 2021, 14:16,
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на возможный переход нападающего московского «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».
«Если у всех трех сторон интересы и возможности совпадают, значит, переход может состояться. Со стороны давать советы или прогнозировать ситуацию очень сложно», - цитирует Черчесова «РБ Спорт».
Отметим, что на счету Кокорина двенадцать голов в 48 матчах за сборную России, за которую он дебютировал в ноябре 2011 года.
29-летний нападающий стал игроком «Спартака» летом, заключив долгосрочный контракт с клубом. За десять матчей за «красно-белых» Кокорин отличился лишь дважды.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Станислав Черчесов