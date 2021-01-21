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«Локомотив» представил нового директора клубной академии

21 Января 2021, 13:12,

Global Look Press

Алексей Щиголев назначен директором академии московского «Локомотива». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Стоит отметить, что Щиголев руководил академией «железнодорожников» с 2015-го по 2018-й год, после чего работал в департаменте подготовки резерва РФС.

«Рад вернуться в «Локомотив», рад вернуться в академию клуба. нам всем нужно сосредоточиться на футболе. Важно доводить ребят до основной команды, воспитывать в них психологию победителей», - сказал Щиголев.

После 19 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 28 очков и занимает лишь восьмое место в турнирной таблице. «Железнодорожники» отстают от идущего седьмым «Краснодара» на два балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Локомотив Москва, Алексей Щиголев
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