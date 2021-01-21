Кокорин ответил согласием на предложение «Фиорентины»

Российский форвард Александр Кокорин, выступавший за московский «Спартак» в первой половине сезона-2020/2021, станет игроком «Фиорентины».

Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своем «Телеграме», 29-летний футболист дал согласие на переезд во Флоренцию. На днях форвард отправится в Италию для подписания трудового договора.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» заплатит за трансфер Кокорина 3,5 миллиона евро. С нападающим будет подписан контракт на три года с возможностью продления.

В текущем сезоне РПЛ форвард сыграл восемь матчей, забил два гола (оба - с пенальти) и отдал одну результативную передачу.