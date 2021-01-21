Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Кокорин ответил согласием на предложение «Фиорентины»

21 Января 2021, 11:56,

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Российский форвард Александр Кокорин, выступавший за московский «Спартак» в первой половине сезона-2020/2021, станет игроком «Фиорентины».

Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своем «Телеграме», 29-летний футболист дал согласие на переезд во Флоренцию. На днях форвард отправится в Италию для подписания трудового договора.

Ранее стало известно, что «Фиорентина» заплатит за трансфер Кокорина 3,5 миллиона евро. С нападающим будет подписан контракт на три года с возможностью продления.

В текущем сезоне РПЛ форвард сыграл восемь матчей, забил два гола (оба - с пенальти) и отдал одну результативную передачу.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (6)
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0
Underdog
21 Января 2021, 13:19

Схема успеха проста-отлупить парочку человек(желательно стулом), отмотать срок, 2 года не играть в футбол.
Хм, ну если схема рабочая пойду-ка я прессану своего руководителя

0
DezmaN
21 Января 2021, 13:33

Ну так он туда как мафиози поедет. Не сидел - не мужик!

1
beorn_n
21 Января 2021, 13:15

С Миранчуком будут завоевывать итальянские рестораны.

1
Super fanat
21 Января 2021, 12:37

Ну, можно порадоваться. Главное, чтобы не получилось, как со Смоловым. А то как-то страшно за Кокошу.

2
andi
21 Января 2021, 12:35

В Италии надо же работать,а кокоша привык тунеядничать.

0
Nicholais
21 Января 2021, 13:35

Кокорин не так уж плох был - и в Зените, до всем известной истории, и в Сочи, сразу после возвращения.
-
Спартак? Ну тут со стороны Спартака и Газизова история видится мне до определенной степени пиар-ходом (Газизов только пришёл и сразу привёл кандидата в сборную, а "частный" Спартак буквально "приютил" человека, которого турнули из "государственного" Зенита без шансов на реабилитацию - такая тема уколоть оппонента не так, так эдак. То что у Кокорина на руках были контракты от "государственного" же Локомотива и ротенберговского Сочи - это уже частности). А со стороны лично Кокорина возможно было понимание того, что его отпускают за рубеж (и кажется об этом говорил Газизов), и в связи с этим некий "холодный расчёт" - пиар-ходы клуба пиар-ходами, а надо же и о себе думать - привести себя в порядок перед Европой. Поэтому и лечился за клубный счёт, и может не особо выкладывался в последние полгода - чтоб только не обломалось ничего. История того же Плетикосы до сих пор в памяти сидит - хоть я и не Спартач, а чисто по-людски за человека обидно.
-
А может Кокоша и хроник - после того, как ЦСКА продал Думбию в Рому с хронической травмой спины, я уже ничему не удивляюсь))))

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