Тедеско отреагировал на возможный переход Кокорина в «Фиорентину»

Наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско отреагировал на информацию о возможном переходе нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Меня это не беспокоит. На данный момент Кокорин - игрок «Спартака», - сказал немецкий специалист в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Ранее сообщалось, что итальянский клуб заплатит за 29-летнего россиянина 3,5 миллиона евро. Кокорину будет предложен контракт на три года с возможностью продления на сезон.

В нынешнем сезоне чемпионата России Александр провел восемь поединков, записав на свой счет два забитых мяча (оба - с пенальти) и одну результативную передачу.