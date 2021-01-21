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Известна сумма трансфера Кокорина в «Фиорентину»

21 Января 2021, 10:20,

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Стали известны новые детали переговоров между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.

Согласно данным издания «Рейтинг Букмекеров», стороны согласовали переход 29-летнего форварда за 3,5 миллиона евро. Также «красно-белые» получат процент от последующей продажи игрока.

Кокорину предложен контракт до лета 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон. Зарплата игрока составит порядка двух миллионов евро.

Александр провел десять поединков за «Спартак» в текущем сезоне, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Кокорин пропустил несколько месяцев из-за мышечной травмы.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (3)
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0
Nicholais
21 Января 2021, 12:31

Не, взять забесплатно и потом продать - это конечно хорошо. Но вот интересно,хотя бы зарплату и затраты на лечение отобьют? Насколько помнится, Кокорин - один из самых (если не самый) высокооплачиваемый игрок Спартачей

0
online
21 Января 2021, 11:35

Фиалки сошли с ума, такого топчика оторвали)))))))

0
Spirit
21 Января 2021, 10:49

гениальность менеджмента Спартака зашкаливает)))

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