Известна сумма трансфера Кокорина в «Фиорентину»

Стали известны новые детали переговоров между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.

Согласно данным издания «Рейтинг Букмекеров», стороны согласовали переход 29-летнего форварда за 3,5 миллиона евро. Также «красно-белые» получат процент от последующей продажи игрока.

Кокорину предложен контракт до лета 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон. Зарплата игрока составит порядка двух миллионов евро.

Александр провел десять поединков за «Спартак» в текущем сезоне, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Кокорин пропустил несколько месяцев из-за мышечной травмы.