Известна сумма трансфера Кокорина в «Фиорентину»

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21 Января 2021, 10:20,
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Стали известны новые детали переговоров между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.
Согласно данным издания «Рейтинг Букмекеров», стороны согласовали переход 29-летнего форварда за 3,5 миллиона евро. Также «красно-белые» получат процент от последующей продажи игрока.
Кокорину предложен контракт до лета 2023-го года с возможностью пролонгации на сезон. Зарплата игрока составит порядка двух миллионов евро.
Александр провел десять поединков за «Спартак» в текущем сезоне, забил два мяча и отдал две результативные передачи. Кокорин пропустил несколько месяцев из-за мышечной травмы.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
Не, взять забесплатно и потом продать - это конечно хорошо. Но вот интересно,хотя бы зарплату и затраты на лечение отобьют? Насколько помнится, Кокорин - один из самых (если не самый) высокооплачиваемый игрок Спартачей
Фиалки сошли с ума, такого топчика оторвали)))))))
гениальность менеджмента Спартака зашкаливает)))