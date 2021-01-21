Надо не считать, а работать: Почему количество клубов в Премьер-лиге не имеет значения

В России вновь разгорелась дискуссия о количестве клубов в Премьер-лиге. Одни говорят, что его надо уменьшить, другие утверждают, что для развития футбола в регионах его надо увеличивать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет на эту тему.

На самом деле забавно, что спасение российского футбола видится в цифрах: сколько должно быть легионеров, сколько должно быть клубов. Кто-то даже пытается найти высшую тайну в нумерологии, ожидая, что цифры сложатся воедино — и тогда мы всех победим. Правда, история и футбольная практика свидетельствуют, что цифры-то значения не имеют.

Те, кто ратуют за сохранение или даже расширение нашей лиги, апеллируют к размерам страны. Мол, нельзя на такой большой территории иметь мало команд. При этом, правда, эти люди забывают, что у нас есть места в стране, где в футбол нельзя играть в принципе из-за погодных условий. Те же, кто говорят, что надо уменьшить количество, уверяют, что, во-первых, прибыль вырастет (только всем известно, что бизнес-план редко показывает реальную картину), а во-вторых, исходят из тезиса, что увеличение количества матчей между «Спартаком» и «Зенитом» поднимет интерес зрителей, а не сделает это шоу повседневным, что вполне возможно.

Доводы в пользу и против каждой идеи легко найти в мировой практике и в истории. В 1956 году сборная СССР выиграла футбольный турнир на Олимпиаде, когда он высоко ценился, а четырьмя годами позже и Евро. В это время в первом случае в чемпионате СССР участвовали 12 команд, а во втором — 22 (пусть и разбитые на первом этапе на 2 подгруппы).

На самом деле конечная цифра важна, но точно не имеет приоритетного значения. Правы те, кто говорит, что Премьер-лиге не нужны бесхозный «Тамбов» или «Оренбург» без инфраструктуры. Но правы и те, кто считает, что отсутствие профессионального клуба в городе или хотя бы регионе лишает многих мальчишек шанса на футбольную карьеру.

И вот тут мы подходим, пожалуй, к самому главному. Важно вовсе не количество, а качество. В борьбе за уменьшение или увеличение количества совершенно не обсуждается качество. Развитие российского футбола почему-то считается в «Спартаках» и «Зенитах», а не в количестве детских тренеров с лицензией. Когда у нас говорят про заработок от количества топ-матчей, то почему-то забывают, какой бардак был с выплатами в школы при осуществлении трансферов Новосельцева, Головина, Сутормина или Соболева.

Когда говорят про увеличение зрительского интереса из-за большего количества топ-матчей, то забывают, что потом этим зрителям всё ещё порой приходится стоять по окончании таких поединков на трибунах, ожидая выхода. При этом их не пускают даже в оборудованную подтрибунку, где можно элементарно зайти в туалет или съесть ещё одну сосиску.

У нас считают клубы, но почему-то до сих пор никто всерьёз не завёл разговор о том, как и когда мы увеличим количество качественных судей. Или как заняться нормальным обучением тренеров, чтобы они были конкурентны, потому что ВШТ явно с этим не справляется.

И конечно, странно говорить об экономической выгоде, когда у нас закрывают глаза на трансферы за 50 тысяч рублей, а лицензирование раз за разом проходят почти банкроты.

В общем, можно обсуждать цифры. Можно сокращать количество клубов, можно его увеличивать и по бразильской системе внедрять чемпионаты регионов (кстати, первенство Москвы было бы точно коммерчески выгодно), но все эти разговоры подменяют собой серьёзные решения для развития. Премьер-лига должна быть вершиной пирамиды, а не фундаментом, от которого пляшет развитие всего остального футбола.

Андрей Центров