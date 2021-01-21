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Ловрен: «Я перешёл в «Зенит» не из-за денег»

21 Января 2021, 00:45,

Global Look Press

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен заявил, что перешёл в питерский клуб не из-за денег.

«Я пришел сюда не ради денег — у меня были и другие неплохие предложения. Я пришел ради трофеев и уже через неделю после моего появления в команде мы выиграли первый», - цитирует Ловрена пресс-служба «Зенита».

Ловрен перешёл в российский клуб из «Ливерпуля» в августе. По неофициальной информации, сумма трансфера составила одиннадцать миллионов евро. За это время он успел сыграть двадцать три матча за «Зенит» во всех турнирах, забил два гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашении хорвата с питерцами рассчитано до 30 июня 2023 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Зенит, Деян Ловрен
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