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Подольски: «Я мог перейти в «Локомотив», встречался с президентом клуба, это была женщина»

20 Января 2021, 22:59,

fratria.ru

Нападающий «Антальяспора» Лукас Подольски рассказал, что мог оказаться в «Локомотиве».

«Я мог перейти в «Локомотив». Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. При этом с российским футболом знаком не понаслышке, выступал с Аршавиным, сейчас играю с Кудряшовым», - цитирует немецкого нападающего пресс-служба московского «Динамо».

Об интересе «Локомотива» к Лукасу сообщалось в 2012 году, тогда Подольски выступал за «Кёльн», а президентом «железнодорожников» была Ольга Смородская.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл девятнадцать матчей за «Антальяспор» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение немца с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Лукас Подольски
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