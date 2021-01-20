Подольски: «Я мог перейти в «Локомотив», встречался с президентом клуба, это была женщина»

Нападающий «Антальяспора» Лукас Подольски рассказал, что мог оказаться в «Локомотиве».

«Я мог перейти в «Локомотив». Переговоры действительно велись, я встречался с президентом клуба, это была женщина. При этом с российским футболом знаком не понаслышке, выступал с Аршавиным, сейчас играю с Кудряшовым», - цитирует немецкого нападающего пресс-служба московского «Динамо».

Об интересе «Локомотива» к Лукасу сообщалось в 2012 году, тогда Подольски выступал за «Кёльн», а президентом «железнодорожников» была Ольга Смородская.

В нынешнем сезоне 35-летний нападающий сыграл девятнадцать матчей за «Антальяспор» во всех турнирах, забил три гола и отдал одну голевую передачу. Действующее соглашение немца с клубом рассчитано до 30 июня 2021 года.