Шляков перешёл из «Тамбова» в румынский клуб

Защитник Евгений Шляков покидает «Тамбов». Россиянин продолжит карьеру в румынском клубе «УТА Арад».

«Жаль, что все заслуги и эмоции моментом перечеркнуло отношение руководства и властей области к футбольному клубу и к Вам, болельщикам и любителям футбола», - цитирует Шлякова пресс-служба «Тамбова».

29-летний защитник выступал за российский клуб с 2016 года. За это время Шляков успел сыграть 125 матчей за «Тамбов», забил три гола и отдал семь голевых передач.

В румынский клуб Евгений перешёл на правах свободного агента.

«УТА Арад» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата Румынии после семнадцати туров.