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Сделка по переходу Кокорина в «Фиорентину» может быть закрыта в ближайшее время

20 Января 2021, 21:19,

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«Фиорентина» продолжает вести переговоры со «Спартаком» по трансферу нападающего Александра Кокорина.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клубы могут прийти к соглашению уже к утру четверга. Речь идёт об аренде с правом выкупа.

Напомним, что факт переговоров по Кокорину подтвердили и в «Спартаке».

29-летний россиянин сыграл лишь десять матчей за «красно-белых» в нынешнем сезоне, забил два гола и отдал две голевые передачи. Александр пропустил несколько месяцев из-за мышечной травмы.

Соглашение Кокорина со «Спартаком» рассчитано до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин
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