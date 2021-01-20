​В «Спартаке» сообщили, что судьба Кокорина зависит от него самого

Глава департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал журналисту Василию Конову ситуацию с Александром Кокориным.

По словам Фетисова, опубликованным в Telegram-канале K/On/Off, «Фиорентина» ведёт переговоры по Кокорину, но «Спартак» ещё не получил официального предложения.

«Дальнейшая его [Кокорина] футбольная судьба зависит в первую очередь от него самого», - отметил Фетисов.

В первой части сезона Александр Кокорин провёл за «Спартак» только десять игр. Многие матчи нападающий пропустил, будучи травмированным. На счету Кокорина два гола в красно-белой футболке московского клуба.