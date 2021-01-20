​«Ростов» крупно выиграл первый матч на испанском сборе

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20 Января 2021, 16:32,
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«Ростов» в среду провёл первый товарищеский матч на зимнем сборе в Испании. Команда Валерия Карпина со счётом 5:1 разнесла «Альхесирас», выступающий в третьем по рангу испанском дивизионе.
В составе ростовчан голами отметились пять разных футболистов. В первом тайме забил Понтус Алмквист, а после перерыва в воротах соперника расписались Армин Гигович, Дмитрий Полоз, Хорен Байрамян и Владимир Обухов.
После первой части сезона «Ростов» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» питерцы отстают на девять очков.
Протокол игры
|Ростов
|5:1
|Альхесирас
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ростов