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​Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте Урунова

20 Января 2021, 16:22,

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Комитет по этике РФС вынес решение по ситуации со словами Сергея Юрана. Известный тренер в эфире телепрограммы заявил, что игрок «Спартака» Остон Урунов на самом деле старше на четыре или пять лет.

За свои слова Юран был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Стоит сказать, что в начале осени прошлого года комитет по этике штрафовал Юрана на сто тысяч рублей. Тогда поводом для санкций стали слова тренера о том, что за его увольнением из клуба «Химки», случившимся летом, стоит Шамиль Газизов. Последний на тот момент представлял «Спартак».

В настоящий момент Сергей Юран является главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Сергей Юран, Остон Урунов
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