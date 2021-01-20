​Юрана оштрафовали на 250 тысяч рублей за слова о возрасте Урунова

Комитет по этике РФС вынес решение по ситуации со словами Сергея Юрана. Известный тренер в эфире телепрограммы заявил, что игрок «Спартака» Остон Урунов на самом деле старше на четыре или пять лет.

За свои слова Юран был оштрафован на 250 тысяч рублей.

Стоит сказать, что в начале осени прошлого года комитет по этике штрафовал Юрана на сто тысяч рублей. Тогда поводом для санкций стали слова тренера о том, что за его увольнением из клуба «Химки», случившимся летом, стоит Шамиль Газизов. Последний на тот момент представлял «Спартак».

В настоящий момент Сергей Юран является главным тренером клуба «СКА-Хабаровск».