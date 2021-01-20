Кирьяков: «Фиорентина» - это последний шанс для Кокорина поиграть за границей»

Бывший футболист «Гамбурга» и «Карлсруэ» Сергей Кирьяков в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о возможном переходе нападающего «Спартака» Александра Кокорина в «Фиорентину».

- Сегодня стало известно, что Кокориным интересуется «Фиорентина», которая в ближайшее время проведет переговоры с руководством «Спартака». Надо ли Кокорину туда идти?

- Только от Саши зависит, является ли это предложение вызовом для него. Он уже находится в очень зрелом футбольном возрасте. Если сейчас не уехать, то позже это будет нереально сделать. Плюс вся ситуация, связанная с его именем в России. Я думаю, после таких моментов однозначно нужно уезжать, чтобы снизить градус для него самого. Это новый вызов, и вопрос только в том, насколько Кокорин решится на этот шаг, ведь начинать нужно все с нуля. В России у него есть определенный футбольный имидж, его постоянно считали талантом, ждали, что он раскроется по полной программе, но этого не случилось по ряду причин. Теперь он сам должен определиться, что для него важнее: остаться здесь и спокойно доиграть свой футбольный век без всяких серьезных вызовов или сделать этот шаг и самому себе доказать чего ты стоишь. По себе знаю, что это такое, уехать за границу. Нужно огромное желание сделать это для самого себя, прежде всего.

- Считаете это для него последний шанс поиграть за границей?

- Абсолютно. Он уже в возрасте. Если позже и будут какие-то приглашения, то не от команд такого уровня. Понятно, что «Фиорентина» - это не топ-клуб, а крепкий середняк топ-чемпионата. Возможно, он там себя проявит, как сейчас это делает Шомуродов, перейдя не в самый сильный клуб. Он там о себе заявил очень прилично. Это должно быть для Кокорина показателем. Чем он хуже? Но если он сам не хочет, то никакие аргументы не заставят его это сделать.

- Чемпионат Италии подходит Кокорину?

- Сейчас уже все подравнивается. В мое время чемпионаты отличались. В Англии была более силовая манера. В Италии футбол направлен на оборону. В Германии было сочетание этих двух стилей. А сейчас футболисты своими переходами из одного чемпионата в другой, подравнивают этот стиль.

- «Фиорентина» идет в чемпионате неважно, она в пяти очках от зоны вылета – на 14-м месте. Это плюс для Кокорина, потому что шанс ему дадут?

- Конечно, если ты переходишь в команду, где на кону стоит вылет, шанс будет. «Фиорентина» давно уже крепкий середняк. У нее есть проблемы в атаке, и она ищет усиление. Видимо, на топ-форварда денег нет, поэтому и обратили внимание на Кокорина. Мне кажется, сейчас ситуация Кокорина подталкивает к тому, чтобы поменять команду и чемпионат, чтобы задать себе новые цели.

- Сумма трансфера составит 5 млн евро. Это хорошие деньги за Кокорина?

- Никто не знает, какие цифры могут быть на самом деле. Только «Спартак» это может знать, если такое предложение вообще существует.

- В «Спартаке» Кокорин получает 3 млн евро в год, а «Фиорентина» предлагает 1,7 млн, а это существенное понижение. Как думаете, пойдет ли он на это?

- В прессе всегда муссируются неточные цифры. Обычно они ниже. Не стал бы говорить о суммах. Но в любом случае для «Спартака» это будет неплохая сделка. Вокруг Саши крутится много негатива. Если клуб выручит деньги и облегчит зарплатную ведомость, это хорошо для него.

- Понятно, что Кокорин пойдет на понижение, если примет предложение «Фиорентины».

- Только он должен решить для себя, готов ли понижаться в зарплате или предпочитает спокойно доиграть свое футбольное время в России и уйти с нераскрывшимся талантом. А он наверняка получит такое клеймо. Или лучше сделать такой шаг, проявить себя и доказать, что ты талантливый игрок, который в силу определенных причин не раскрылся в России.

- Вы не очень верите, что он уедет?

- Не верю. Исходя из своего опыта, скажу, что наши игроки предпочитают спокойно доигрывать и получать больше денег.

Елена Григорьевская