​«Фиорентина» заплатит за Кокорина 4,5 млн евро, игроку предлагают контракт на три года

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20 Января 2021, 15:28,
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Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира раздобыл очередную порцию информации по поводу переговоров «Фиорентины» с форвардом «Спартака» Александром Кокориным.
Как сообщает Скира в Twitter, «фиалки» заплатят «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро. В настоящий момент итальянский клуб работает над согласованием контракта с футболистом сроком на три года.
Александр Кокорин первую часть текущего сезона провёл в «Спартаке», но сыграл лишь десять матчей из-за частых проблем со здоровьем. В десяти прошедших играх Кокорин записал на свой счёт два гола.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
Лёня доставай лучшую подарочную бумагу)
Великолепный план, Фиорентина. Просто обалденный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы
Это что, шутка такая???))))