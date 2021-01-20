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​«Фиорентина» заплатит за Кокорина 4,5 млн евро, игроку предлагают контракт на три года

20 Января 2021, 15:28,

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Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира раздобыл очередную порцию информации по поводу переговоров «Фиорентины» с форвардом «Спартака» Александром Кокориным.

Как сообщает Скира в Twitter, «фиалки» заплатят «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро. В настоящий момент итальянский клуб работает над согласованием контракта с футболистом сроком на три года.

Александр Кокорин первую часть текущего сезона провёл в «Спартаке», но сыграл лишь десять матчей из-за частых проблем со здоровьем. В десяти прошедших играх Кокорин записал на свой счёт два гола.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (3)
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0
Diman777
20 Января 2021, 17:18

Лёня доставай лучшую подарочную бумагу)

0
rygen
20 Января 2021, 17:00

Великолепный план, Фиорентина. Просто обалденный, если я правильно понял. Надёжный, как швейцарские часы

0
AlessandroDP
20 Января 2021, 16:35

Это что, шутка такая???))))

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