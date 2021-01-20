​«Фиорентина» заплатит за Кокорина 4,5 млн евро, игроку предлагают контракт на три года

Итальянский журналист и инсайдер Николо Скира раздобыл очередную порцию информации по поводу переговоров «Фиорентины» с форвардом «Спартака» Александром Кокориным.

Как сообщает Скира в Twitter, «фиалки» заплатят «Спартаку» за Кокорина 4,5 миллиона евро. В настоящий момент итальянский клуб работает над согласованием контракта с футболистом сроком на три года.

Александр Кокорин первую часть текущего сезона провёл в «Спартаке», но сыграл лишь десять матчей из-за частых проблем со здоровьем. В десяти прошедших играх Кокорин записал на свой счёт два гола.