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«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина, осталось получить согласие игрока

20 Января 2021, 13:43,

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Известный журналист Нобель Арустамян в своем «Телеграме» поделился информацией о переговорах между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.

Переход 29-летнего футболиста обойдется итальянской стороне примерно в пять миллионов евро. Зарплата составит 1,7 миллиона евро.

Детали сделки между клубами уже согласованы, осталось узнать мнение самого Кокорина. «Фиалки» предоставили Александру 24 часа на принятие решения.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
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Комментарии (5)
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0
Кар Карыч
20 Января 2021, 14:13

У фиалок нет проблем? Они их получат!

0
Только футбол
20 Января 2021, 14:12

бред сивой кобылы

0
ингерман
20 Января 2021, 13:49

ай.. а скока ему хрюнделя платяц.. )))

0
Кар Карыч
20 Января 2021, 14:23

Цистерну граппы.

0
Underdog
20 Января 2021, 13:48

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