«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина, осталось получить согласие игрока

Известный журналист Нобель Арустамян в своем «Телеграме» поделился информацией о переговорах между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.

Переход 29-летнего футболиста обойдется итальянской стороне примерно в пять миллионов евро. Зарплата составит 1,7 миллиона евро.

Детали сделки между клубами уже согласованы, осталось узнать мнение самого Кокорина. «Фиалки» предоставили Александру 24 часа на принятие решения.

В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.