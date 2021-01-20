«Спартак» и «Фиорентина» договорились о трансфере Кокорина, осталось получить согласие игрока

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20 Января 2021, 13:43,
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Известный журналист Нобель Арустамян в своем «Телеграме» поделился информацией о переговорах между московским «Спартаком» и «Фиорентиной» по трансферу нападающего Александра Кокорина.
Переход 29-летнего футболиста обойдется итальянской стороне примерно в пять миллионов евро. Зарплата составит 1,7 миллиона евро.
Детали сделки между клубами уже согласованы, осталось узнать мнение самого Кокорина. «Фиалки» предоставили Александру 24 часа на принятие решения.
В нынешнем сезоне чемпионата России нападающий провел восемь матчей, отметившись двумя забитыми мячами и одной голевой передачей.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Александр Кокорин, Трансферы футбола - зима 2021
У фиалок нет проблем? Они их получат!
бред сивой кобылы
ай.. а скока ему хрюнделя платяц.. )))
Цистерну граппы.
За какие заслуги?