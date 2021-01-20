Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ловрен рассказал, чем Ракицкий лучше ван Дейка

20 Января 2021, 13:31,

Global Look Press

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал, в чем Ярослав Ракицкий превосходит Виргила ван Дейка, выступающего за «Ливерпуль».

«У Ракицкого изумительная левая нога. Даже правая нога Виргила не сравнится с левой Яры. Честно, правда. Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги», - передает слова хорватского футболиста пресс-служба клуба.

В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ярослав провел 15 поединков, отметившись одним голом.

Украинец пополнил состав «сине-бело-голубых» в конце января 2019-го года. Стороны заключили контракт до лета 2022-го года.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Виргил Ван Дейк, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола