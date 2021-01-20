Ловрен рассказал, чем Ракицкий лучше ван Дейка

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20 Января 2021, 13:31,
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Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал, в чем Ярослав Ракицкий превосходит Виргила ван Дейка, выступающего за «Ливерпуль».
«У Ракицкого изумительная левая нога. Даже правая нога Виргила не сравнится с левой Яры. Честно, правда. Очень сложно найти игрока с такой техникой левой ноги», - передает слова хорватского футболиста пресс-служба клуба.
В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Ярослав провел 15 поединков, отметившись одним голом.
Украинец пополнил состав «сине-бело-голубых» в конце января 2019-го года. Стороны заключили контракт до лета 2022-го года.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Виргил Ван Дейк, Ярослав Ракицкий, Деян Ловрен