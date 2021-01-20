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Семак сделал прививку от коронавируса

20 Января 2021, 12:27,

Global Look Press

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом посредством «Инстаграма» сообщила его жена Анна.

«Он посчитал вакцинацию необходимой мерой для себя», - ответил на вопрос подписчика супруга Семака.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились форвард команды Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв.

В настоящий момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в ОАЭ.

На зимний перерыв «сине-бело-голубые» ушли в статусе лидера Премьер-лиги. После 19 туров подопечные Сергея Семака набрали 41 очко и опережают ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сергей Семак
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