Семак сделал прививку от коронавируса

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20 Января 2021, 12:27,
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Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак вакцинировался от коронавирусной инфекции. Об этом посредством «Инстаграма» сообщила его жена Анна.
«Он посчитал вакцинацию необходимой мерой для себя», - ответил на вопрос подписчика супруга Семака.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразились форвард команды Артём Дзюба и голкипер Андрей Лунёв.
В настоящий момент «Зенит» проводит тренировочный сбор в ОАЭ.
На зимний перерыв «сине-бело-голубые» ушли в статусе лидера Премьер-лиги. После 19 туров подопечные Сергея Семака набрали 41 очко и опережают ближайшего преследователя на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сергей Семак