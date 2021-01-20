Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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«Ахмат» объявил о подписании словацкого бомбардира

20 Января 2021, 12:19,

Global Look Press

Словацкий нападающий Ладислав Алмаши, выступавший на родине за «Ружомберок», трудоустроился в чемпионате России. 21-летний форвард перешел в грозненский «Ахмат» на правах аренды, рапортует пресс-служба клуба.

Срок действия соглашения рассчитан до завершения сезона-2020/2021.

В нынешнем сезоне Алмаши сыграл за «Ружомберок» 17 поединков, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 300 тысяч евро.

По итогам 19 туров чемпионата России «Ахмат», набрав 26 баллов, занимает десятую позицию в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ахмат, Трансферы футбола - зима 2021, Трансферы футбола - состоявшиеся зима 2021, Ладислав Алмаши
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