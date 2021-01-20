Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Ловрен: «Лимит на легионеров - одна из главных проблем РПЛ»

20 Января 2021, 12:12,

Global Look Press

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Лимит на легионеров - одна из главных проблем РПЛ. Не всегда можно обойтись только доморощенными игроками.

С лимитом будет сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция», - передает слова хорватского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

С сезона-2020/2021 в российской Премьер-лиге введен лимит «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

После 19 туров «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на четыре балла.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Деян Ловрен
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Комментарии (3)
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0
zurukuk
20 Января 2021, 13:59

не надо никаких лимитов...клубы на самоокупаемость,а бабло лукойлов,газпромов и прочих ржд тратить на детские спортивные школы и тренеров,и чтобы занимались не детки блатных,а все желающие!..
ps и чтобы воспитанники лет до 28-30 не имели права играть за рубежом!

2
NOBODY
20 Января 2021, 12:20

отсутствие своих хороших игроков и развращение деньгами - вот главная проблема РПЛ...

1
Кар Карыч
20 Января 2021, 13:00

Точнее не скажешь.

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