Ловрен: «Лимит на легионеров - одна из главных проблем РПЛ»

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.

«Лимит на легионеров - одна из главных проблем РПЛ. Не всегда можно обойтись только доморощенными игроками.

С лимитом будет сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция», - передает слова хорватского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».

С сезона-2020/2021 в российской Премьер-лиге введен лимит «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.

После 19 туров «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на четыре балла.