Ловрен: «Лимит на легионеров - одна из главных проблем РПЛ»

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20 Января 2021, 12:12,
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Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен поделился мнением о лимите на легионеров в чемпионате России.
«Лимит на легионеров - одна из главных проблем РПЛ. Не всегда можно обойтись только доморощенными игроками.
С лимитом будет сложно пробиться в топ-5. Нужно, чтобы в лиге была конкуренция», - передает слова хорватского футболиста пресс-служба «сине-бело-голубых».
С сезона-2020/2021 в российской Премьер-лиге введен лимит «8 легионеров + 17 россиян» в заявке на чемпионат.
После 19 туров «Зенит» набрал 41 очко и занимает первое место в турнирной таблице. Подопечные Сергея Семака опережают ближайшего преследователя на четыре балла.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Деян Ловрен
не надо никаких лимитов...клубы на самоокупаемость,а бабло лукойлов,газпромов и прочих ржд тратить на детские спортивные школы и тренеров,и чтобы занимались не детки блатных,а все желающие!..
ps и чтобы воспитанники лет до 28-30 не имели права играть за рубежом!
отсутствие своих хороших игроков и развращение деньгами - вот главная проблема РПЛ...
Точнее не скажешь.