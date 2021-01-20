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Малафеев рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом

20 Января 2021, 11:30,

LiveSport.Ru

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался о своем самочувствии после заболевания коронавирусной инфекцией. Бывший футболист был госпитализирован с поражением легких.

«Благодарю супругу и всех, кто поддерживает меня. Нахожусь под наблюдением врачей. В целом все хорошо. Еще раз спасибо вам за теплые слова. Следите за здоровьем, берегите себя и близких", - гласит сообщение Малафеева в «Инстаграме».

Напомним, что Вячеслав всю свою карьеру провел в петербургском клубе на позиции голкипера и в 328 встречах пропустил 311 мячей. Кроме того, он сыграл 29 матчей в составе сборной России, в которых пропустил 24 гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Вячеслав Малафеев
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