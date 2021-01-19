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Ротенберга прооперировали в Барселоне, футболист не играет третий год

19 Января 2021, 21:44,

ФК "Локомoтив"

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной ещё в декабре 2018 года в кубковом матче с «Рубином».

Во вторник в Барселоне футболисту была проведена операция по удалению фиксирующей пластины. В ближайшие дни Ротенберг вернется в расположение команды и продолжит восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

В октябре «Локомотив» внес 32-летнего футболиста в заявку на сезон, несмотря на продолжительное лечение колена. Борис Ротенберг является чемпионом России, обладателем Кубка России (дважды) и Суперкубка страны.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Локомотив Москва, Борис Ротенберг
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