Ротенберга прооперировали в Барселоне, футболист не играет третий год

Защитник «Локомотива» Борис Ротенберг продолжает восстановление после травмы крестообразных связок колена, полученной ещё в декабре 2018 года в кубковом матче с «Рубином».

Во вторник в Барселоне футболисту была проведена операция по удалению фиксирующей пластины. В ближайшие дни Ротенберг вернется в расположение команды и продолжит восстановление. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

В октябре «Локомотив» внес 32-летнего футболиста в заявку на сезон, несмотря на продолжительное лечение колена. Борис Ротенберг является чемпионом России, обладателем Кубка России (дважды) и Суперкубка страны.