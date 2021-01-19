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Ананидзе: «Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок уровня Промеса?»

19 Января 2021, 20:27,

fratria.ru

Экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе был бы рад приезду хавбека «Аякса» Куинси Промеса в московский клуб.

«Конечно, Куинси усилит «Спартак»! Как он может не усилить? Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок его уровня? Все будут рады его возвращению», - приводит слова грузинского футболиста «Спорт-Экспресс».

Жано также поддержал друга, призвав не верить всему, что говорят о проблемах Промеса с законом. Напомним, что Куинси недавно арестовывали за нанесение ножевых ранений.

29-летний голландец уже играл в «Спартаке» с 2014 по 2018 год и забил 59 голов в 115 матчах чемпионата России.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Аякс, Куинси Промес, Жано Ананидзе
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