Ананидзе: «Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок уровня Промеса?»

Экс-полузащитник «Спартака» Жано Ананидзе был бы рад приезду хавбека «Аякса» Куинси Промеса в московский клуб.

«Конечно, Куинси усилит «Спартак»! Как он может не усилить? Разве сейчас в «Спартаке» есть игрок его уровня? Все будут рады его возвращению», - приводит слова грузинского футболиста «Спорт-Экспресс».

Жано также поддержал друга, призвав не верить всему, что говорят о проблемах Промеса с законом. Напомним, что Куинси недавно арестовывали за нанесение ножевых ранений.

29-летний голландец уже играл в «Спартаке» с 2014 по 2018 год и забил 59 голов в 115 матчах чемпионата России.