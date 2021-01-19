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​Райкович покинул «Локомотив», ни разу не сумев помочь команде выиграть

19 Января 2021, 19:42,

Global Look Press

Во вторник «Локомотив» объявил о расторжении контракта со Слободаном Райковичем. Контракт сербского защитника был рассчитан до лета, однако стороны прекратили сотрудничество уже сейчас.

За пять месяцев в «Локомотиве» Райкович принял участие в девяти играх. Удивительно, что ни в одной из них «железнодорожники» не выиграли. В чемпионате были ничьи с «Зенит» и «Ахматом» (по 0:0), а также поражения от «Динамо» (1:5), «Краснодара» (0:5) и «Химок» (2:3). В Лиге чемпионов при участии Райковича «Локомотив» сыграл вничью с «Атлетико» (1:1), дважды проиграл «Баварии» (1:2 и 0:2) и один раз уступил «Ред Булл Зальцбургу» (1:3).
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Локомотив Москва, Слободан Райкович
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