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Ганчаренко: «Ребята профессионально относятся, такого нет, что привёз пять килограммов лишнего веса»

19 Января 2021, 19:33,

Global Look Press

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко на клубном канале в YouTube поделился впечатлениями от первой тренировки на испанском сборе.

- Как вам первая тренировка в Кампоаморе? Судя по улыбке, хорошо?

- Не только на моем лице. Мне кажется, что на всех лицах, которые мы сегодня видели. Потому что после того, как мы вылетели из Москвы, где было -20, и вернулись в свои родные пенаты, где +18, и разница в 38 градусов - все с хорошим настроением и улыбками приступили к работе. Самое главное, что все хорошо отдохнули. Та часть, которая закончилась, была достаточно тяжелой.

- В прошлом году здесь же говорили, что «работаем с улыбкой». Это главный подход, чтобы была хорошая атмосфера в команде?

- Надо, чтобы было хорошее настроение, но не развлечение. Плохое настроение тоже не пойдет.

- Знаете, что развлечений здесь не будет? Потому что на 33 дня мы не имеем права выходить?  Комендантский час после десяти.

- Надо находить внутри какие-то развлечения, чтобы не совсем думали только о тренировках и о тактике, теории какой-то, чтобы голова у нас была свободной.

- В каком состоянии приехали ребята, у кого самый большой перевес? Алан или Ваня Обляков?

- Мы неоднократно отмечали, что такая проблема ушла, потому что мы раздаем план на отпуск, и ребята профессионально относятся. Сейчас такого нет, что приехал и привез пять килограммов лишнего веса. Все в рабочем состоянии, все понимают, что предстоит напряженная работа, поэтому все в хорошем состоянии выходят из отпуска.

- Как Фукс поживает?

- Из того, что мы сейчас видим, у него восстановление гораздо быстрее идет, чем предполагалось, поэтому будем рады его видеть как можно быстрее в тренировочном процессе. Этот процесс длинный, может быть месяц-два. Будем следить за его состоянием.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: ЦСКА Москва, Виктор Ганчаренко
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