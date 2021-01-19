​«Локомотив» объявил о досрочном уходе Райковича

«Локомотив» объявил об уходе из команды защитника Слободана Райковича. Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

Московский клуб подписал Райковича прошлым летом в качестве свободного агента. Контракт сербского игрока был рассчитан до конца текущего сезона.

За пять месяцев в «Локомотиве» Слободан Райкович провёл девять матчей – пять в чемпионате и четыре в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитник не отмечался.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к возобновлению сезона на сборе в Испании. После первой части чемпионата команда Марко Николича занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.