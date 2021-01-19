​«Локомотив» объявил о досрочном уходе Райковича

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19 Января 2021, 18:41,
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«Локомотив» объявил об уходе из команды защитника Слободана Райковича. Контракт с 31-летним футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Московский клуб подписал Райковича прошлым летом в качестве свободного агента. Контракт сербского игрока был рассчитан до конца текущего сезона.
За пять месяцев в «Локомотиве» Слободан Райкович провёл девять матчей – пять в чемпионате и четыре в Лиге чемпионов. Результативными действиями защитник не отмечался.
В настоящий момент «Локомотив» готовится к возобновлению сезона на сборе в Испании. После первой части чемпионата команда Марко Николича занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Локомотив Москва, Слободан Райкович