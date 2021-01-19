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«Спартак» в Дубае отрабатывает схему с четырьмя защитниками

19 Января 2021, 16:21,

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«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборе в Дубае. Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале «Футбольный Биги», в настоящий момент «красно-белые» отрабатывают схему с четырьмя защитниками. По данным журналиста, при атаке схема выглядит как 4-4-2, а при обороне меняется.

После первой части сезона «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Доменико Тедеско на шесть зачётных баллов отстаёт от «Зенита», располагающегося на вершине.

Ранее Доменико Тедеско сделал обращение к болельщикам «Спартака».
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
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Комментарии (1)
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0
HG2017
19 Января 2021, 19:02

Неужели таки маслов аут наконец то?

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