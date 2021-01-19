«Спартак» в Дубае отрабатывает схему с четырьмя защитниками

«Спартак» продолжает готовиться к возобновлению сезона на сборе в Дубае. Как сообщает журналист Сергей Егоров в своём Telegram-канале «Футбольный Биги», в настоящий момент «красно-белые» отрабатывают схему с четырьмя защитниками. По данным журналиста, при атаке схема выглядит как 4-4-2, а при обороне меняется.

После первой части сезона «Спартак» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Доменико Тедеско на шесть зачётных баллов отстаёт от «Зенита», располагающегося на вершине.

Ранее Доменико Тедеско сделал обращение к болельщикам «Спартака».