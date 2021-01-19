​«Краснодару» интересен лучший бомбардир Лиги 1

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19 Января 2021, 14:42,
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«Краснодар» входит в число клубов, которые проявляют интерес к нападающему «Реймса» Булайе Диа. Об этом сообщает Le10Sport. Также 24-летним сенегальским футболистом интересуется ряд клубов из Англии, в частности «Кристал Пэлас» и «Фулхэм». Официальных предложений по Диа клуб пока не получал, сообщает источник.
В восемнадцати матчах текущего чемпионата Франции Булайе Диа записал на свой счёт двенадцать голов. Форвард делит первое место в рейтинге бомбардиров Лиги 1 со звездой «ПСЖ» Килианом Мбаппе.
Авторитетный портал transfermarkt оценивает Булайе Диа в двенадцать миллионов евро.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Трансферы футбола - зима 2021, Реймс, Булайе Диа