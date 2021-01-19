​«Я всё ещё ваш тренер»: Тедеско обратился к фанатам «Спартака»

Доменико Тедеско обратился к поклонникам «Спартака» из Дубая, где в настоящий момент команда готовится к возобновлению сезона. Видео со словами немецкого специалиста появилось на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Напомним, действующий контракт Тедеско с «красно-белыми» рассчитан до конца текущего сезона. Немец уже объявил о том, что не будет продлевать трудовой договор.

«Надеюсь, у вас всё хорошо. Люблю и скучаю по вам. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я всё ещё ваш тренер на все 100% моего сердца», - сказал Тедеско.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. На текущий момент команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» измеряется шестью очками.