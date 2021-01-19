Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​«Я всё ещё ваш тренер»: Тедеско обратился к фанатам «Спартака»

19 Января 2021, 14:10,

Global Look Press

Доменико Тедеско обратился к поклонникам «Спартака» из Дубая, где в настоящий момент команда готовится к возобновлению сезона. Видео со словами немецкого специалиста появилось на YouTube-канале «Спорт-Экспресса».

Напомним, действующий контракт Тедеско с «красно-белыми» рассчитан до конца текущего сезона. Немец уже объявил о том, что не будет продлевать трудовой договор.

«Надеюсь, у вас всё хорошо. Люблю и скучаю по вам. Не могу дождаться возобновления чемпионата. Я всё ещё ваш тренер на все 100% моего сердца», - сказал Тедеско.

Доменико Тедеско возглавил «Спартак» осенью 2019 года. На текущий момент команда располагается на третьей строчке турнирной таблицы российского чемпионата. Отставание от лидирующего «Зенита» измеряется шестью очками.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ингерман
19 Января 2021, 14:24

ай.. ажник слеза прошибла.. оставайси тедеску! )))

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Месси грозит длительная дисквалификация за удаление в финале Суперкубка Испании
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля
«Барселона» проиграла Суперкубок Испании, Месси был удалён с поля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола