​В РПЛ хотят сократить число клубов: Рассказываем, что будет с российским футболом

Новая неделя в российском футбольном обществе началась с порции дискуссий касательно возможного изменения формата Премьер-лиги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» присматривается к опубликованному проекту и пытается понять, какие плюсы и минусы он в себе таит.

Что хотят сделать

Согласно опубликованной информации, идея заключается в сокращении числа клубов элитной группы Премьер-лиги до двенадцати. При этом есть два варианта проведения чемпионата. Объединяет их то, что двенадцать команд сначала проводят традиционный этап в два круга, то есть двадцать два тура. А вот дальше форматы расходятся.

При первом варианте по результатам двадцати двух классических туров команды разделяются на две равные группы по шесть участников. В каждой группе проходит ещё два круга, то есть каждая команда проведёт за сезон по тридцать два матча.

При втором варианте по результатам двадцати двух классических туров команды разделяются на две группы плей-офф. В первую группу попадают команды, занявшие места с первого по восьмое, а во вторую – команды, занявшие места с девятого по двенадцатое, а также четыре лучшие команды низшего дивизиона. Дальше идут матчи на вылет: за чемпионство и еврокубки в первой группе и за место в элите – во второй.

Аргументы «за»

Главный аргумент в пользу подобных изменений заключается в увеличении количества топовых игр. При первом варианте формата условный «Зенит» проведёт против ЦСКА, «Спартака» и «Локомотива» не шесть матчей за сезон, а двенадцать. Большее количество матчей с приставкой «топ» повысит привлекательность чемпионата.

Есть мнение, что повышение количества топовых поединков поспособствует росту уровня лучших команд России. Матчи между грандами зачастую более интенсивные, а ведь именно с низкой интенсивностью игр в чемпионате многие связывают неудачи российских команд в еврокубках.

Ну и куда же без финансовой составляющей вопроса. Лучшие клубы Премьер-лиги за счёт большего числа игр между собой смогут зарабатывать больше.

Аргументы «против»

Вместе с увеличением количества статусных матчей изменение формата будет означать увеличение количества не самых интересных игр. По крайней мере, с точки зрения вывески. К тому же если говорить о первом варианте формата, то во второй шестёрке может сложиться ситуация, когда одна из команд за счёт созданного на первой стадии отрыва от зоны вылета попросту не будет иметь мотивации на оставшиеся десять игр. Такие ситуации мы нередко видели в чемпионатах, где подобный формат реализован. С точки зрения привлекательности командам из нижней части РПЛ в таком случае больше подходил бы формат плей-офф.

Финансовая составляющая актуальна и здесь. Менее статусные клубы Премьер-лиги будут зарабатывать меньше.

И, конечно, нельзя пройти мимо того, о чём буквально кричат многие функционеры, в частности президент «Урала» Григорий Иванов. Сокращение количества команд в элитном дивизионе приведёт к упадку футбола в регионах. Клубам из регионов будет гораздо сложнее попасть в Премьер-лигу и, как следствие, сыграть с грандами. Для такой большой футбольной страны, как Россия, это серьёзная проблема.

Что будет с российским футболом

А теперь давайте просто немного порассуждаем. Реакция клубов наглядно говорит о том, на кого рассчитаны такие изменения. А рассчитаны они статусные клубы вроде «Зенита» и «Спартака». Богатые клубы будут зарабатывать ещё больше, а менее статусные клубы станут зарабатывать меньше. Как следствие, разница в классе между командами вырастет, что вряд ли пойдёт на пользу Премьер-лиге и российскому футболу в целом.

Повысить уровень российского футбола одним только изменением формата и структуры лиг невозможно. Нужна глобальная стратегия развития. Нужны вложения средств в детский и любительский футбол. Нужно создавать условия, при которых детские тренеры будут иметь стимул работать, а дети из разных уголков страны будут иметь возможность заниматься футболом. Нужно строить инфраструктуру, использовав, например, исландский опыт по строительству крытых манежей, чтобы дети могли заниматься футболом круглый год даже в условиях сурового климата. Всё это займёт время, но даст российскому футболу настоящий толчок.