Тиль покинул «Тамбов» и перешёл в «Шериф»

Полузащитник Себастьян Тиль, игравший за «Тамбов», сменил российскую Премьер-лигу на чемпионат Молдовы. 26-летний хавбек трудоустроился в «Шерифе». Стороны подписали арендное соглашение, об этом рапортует пресс-служба клуба.

«ФК «Шериф» рад приветствовать Себастьяна и желает ему много матчей без травм, забитых мячей и побед в жёлто-чёрной футболке нашего клуба», - гласит сообщение «Шерифа».

Отметим, что правами на Тиля владеет люксембургский «Прогресс».

В первой половине сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги полузащитник провел семь поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.