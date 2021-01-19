Тиль покинул «Тамбов» и перешёл в «Шериф»

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19 Января 2021, 10:33,
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Полузащитник Себастьян Тиль, игравший за «Тамбов», сменил российскую Премьер-лигу на чемпионат Молдовы. 26-летний хавбек трудоустроился в «Шерифе». Стороны подписали арендное соглашение, об этом рапортует пресс-служба клуба.
«ФК «Шериф» рад приветствовать Себастьяна и желает ему много матчей без травм, забитых мячей и побед в жёлто-чёрной футболке нашего клуба», - гласит сообщение «Шерифа».
Отметим, что правами на Тиля владеет люксембургский «Прогресс».
В первой половине сезона-2020/2021 российской Премьер-лиги полузащитник провел семь поединков, записав на свой счет одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Трансферы футбола - зима 2021, Шериф, Трансферы футбола состоявшиеся - зима 2021, Себастьян Тиль