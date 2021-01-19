Лахиялов: «Если РПЛ сократят, нужно будет сносить стадионы»

Бывший нападающий грозненского «Терека» (ныне «Ахмат») и махачкалинского «Анжи» Шамиль Лахиялов в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал возможное уменьшение числа клубов в РПЛ до 12-ти.

- Я категорически против сокращения числа участников Премьер-лиги. В последнее время футбольные власти страны пошли не по пути созидания и развития футбола, а по пути интересов богатых клубов из Москвы, Питера, ну и ещё пары-тройки городов. РПЛ в этой ситуации ещё понять можно – там думают не о российском футболе в целом, а о своём продукте. Но РФС ни в коем случае не должен идти на поводу у больших клубов и поддерживать идею сокращения лиги.

Нельзя лишать детишек и юных спортсменов в регионах – в тех же Махачкале, Владивкавказе и Новосибирске – мечты и цели играть на высшем уровне. Один раз эту мечту и цель у них уже убили, когда началась натурализация иностранцев для сборной России. Конечно, легче сокращать число команд или выдавать легионерам российские паспорта, чем воспитывать юных спортсменов, доводя их до уровня сборной. Но что тогда делать с наследием чемпионата мира? Стадионы, построенные к мундиалю и на которых нет большого футбола, лучше в таком случае снести, чтобы региональные бюджеты не несли бесполезное бремя по их содержанию.