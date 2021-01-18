Федотов: «К началу сезона Барсов и Попов будут нашими главными трансферными приобретениями»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов на клубном канале в YouTube поведал о работе на учебно-тренировочных сборах.

- О первом сборе, проведённом в Сочи с 10 по 17 января.

- Самое главное, что мы перед сбором провели медобследование. Все готовы трудиться в полном объеме. Суперсбор, очень полезный и насыщенный. Мы выполнили тот запланированный объем тренировочной работы, и сегодня был день подведения итогов, двусторонний матч. Команда показала очень хорошее движение, хорошее желание играть в футбол. Подтянули командные кондиции к общему знаменателю, и уже в полном объеме приступим к подготовке на турецком сборе.

- О вызове на сбор игроков молодежной команды Рената Балкизова, Филипа Иполе и Егора Пруцева.

- Этих ребят мы возьмем с собой на сбор, эти парни работали в дубле, показали, что у них появляется шанс. Шанс есть у всех расти, прогрессировать, оказывать хорошую помощь команде.

- О восстановлении Максима Барсова и Ивелина Попова.

- Барсов уже в полном объеме тренируется и уже набирает хорошие кондиции. Эти сборы для него будут очень важным звеном, потому что в подготовке было пропущено важное время. Вот эти сборы как раз послужат помощью. Мы его ждем и надеемся. Ивелин уже притупил к работе с мячами на футбольном поле, надеемся, что все пойдет так, как идет, очень хорошо, и к началу сезона оба футболиста будут нашими главными трансферными приобретениями. Мы их ждем, они нам очень нужны.

- О возвращении Мамманы, Нобоа и Мевли.

- Мы приняли решение дать им немного больше время в связи с тяжелыми перелетами. Они оставались дома, у них были тренировочные программы, по которым они работали. Они присоединятся к нам в Турции. Нобоа приезжает завтра и с нами улетает отсюда. Мевля присоединяется к нам в Турции, и Маммана тоже прилетает к нам в Турцию на сбор, и мы уже в полном составе приступаем к подготовке к заключительному этапу соревнований.