Сутормин – о борьбе за чемпионство: «Главный конкурент — это мы сами»

Полузащитник «Зенита» Алексей Сутормин считает, что у питерского клуба нет конкурентов в борьбе за чемпионство.

«Я думаю, что главный конкурент — это мы сами. Как бы банально это ни звучало. Потому что мы первые, и все зависит от нас», - цитирует Сутормина пресс-служба клуба.

После девятнадцати туров «Зенит» имеет в своём активе 41 очко, идущий следом ЦСКА отстает от питерцев всего на четыре зачетных балла.

Сутормин в нынешнем сезоне сыграл 21 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил два гола и отдал пять голевых передач. Контракт 27-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.