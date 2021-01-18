​Уткин: «Происходит гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали»

Известный журналист Василий Уткин высказался по поводу ситуации с кадровыми перестановками в ЦСКА. Видео со словами Уткина появилось на его канале в YouTube.

Ранее тренерский штаб ЦСКА покинули Виктор Онопко и Сергей Овчинников.

«Что происходит? Происходит очень простой процесс. Происходит гибель ЦСКА. Гибель ЦСКА в том виде, в котором вы его знали. Друзья мои, я призываю вас не расстраиваться. С одной стороны, конечно, это грустно – это расставание с прошлым, а каким будет будущее неизвестно. И я совершенно не думаю, что это будущее гарантированно будет классным и хорошим.

На моей памяти ЦСКА гибнет уже очень не в первый раз. Наверное, раз седьмой. Короче говоря, это процесс драматичный, сейчас он больше похож на излом. Но это процесс рутинный и нормальный. А вы думали, что ЦСКА – семья. А ЦСКА – совсем не семья. Семьёй, возможно, был какой-то период в истории ЦСКА. Но с тех пор как Гинер клуб продал… Вы знаете случаи, когда кто-то продавал семью?» - сказал Уткин.