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​Самолёт Галицкого совершил экстренную посадку из-за срабатывания аварийного датчика

18 Января 2021, 18:54,

ФК "Краснодар"

Частный самолёт владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Gulfstream G650 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Самолёт вылетел из Краснодара и направлялся в Дубай. По данным источника, вскоре после взлёта пилоты проинформировали диспетчера, что у них сработал аварийный датчик, означающий проблемы с системой управления.

Всего через сорок минут после вылета самолёт вернулся в Краснодар. В настоящий момент воздушным судном занимаются специалисты.

Отмечается, что на борту самолёта находилась супруга Сергея Галицкого.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Краснодар, Сергей Галицкий
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