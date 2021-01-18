​Самолёт Галицкого совершил экстренную посадку из-за срабатывания аварийного датчика

Частный самолёт владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Gulfstream G650 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Самолёт вылетел из Краснодара и направлялся в Дубай. По данным источника, вскоре после взлёта пилоты проинформировали диспетчера, что у них сработал аварийный датчик, означающий проблемы с системой управления.

Всего через сорок минут после вылета самолёт вернулся в Краснодар. В настоящий момент воздушным судном занимаются специалисты.

Отмечается, что на борту самолёта находилась супруга Сергея Галицкого.