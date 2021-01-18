​Самолёт Галицкого совершил экстренную посадку из-за срабатывания аварийного датчика

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18 Января 2021, 18:54,
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Частный самолёт владельца «Краснодара» Сергея Галицкого Gulfstream G650 совершил экстренную посадку. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Самолёт вылетел из Краснодара и направлялся в Дубай. По данным источника, вскоре после взлёта пилоты проинформировали диспетчера, что у них сработал аварийный датчик, означающий проблемы с системой управления.
Всего через сорок минут после вылета самолёт вернулся в Краснодар. В настоящий момент воздушным судном занимаются специалисты.
Отмечается, что на борту самолёта находилась супруга Сергея Галицкого.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Краснодар, Сергей Галицкий