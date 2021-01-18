Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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​Глава РПЛ Прядкин прокомментировал возможное изменение формата чемпионата

18 Января 2021, 18:16,

Евро-Футбол.Ру

Президент Премьер-лиги Сергей Прядкин дал комментарий по поводу возможного изменения формата чемпионата. Ранее в прессе появилась информация о том, что количество клубов в элите может быть сокращено до двенадцати.

Прядкин сообщил ТАСС, что РПЛ постоянно думает о том, как сделать чемпионат сильнее и привлекательнее. При этом в вопросе изменения формата нужен тщательный анализ.

«Ранее лига рассмотрела несколько сценариев, включая тот, который сейчас обсуждается в СМИ, - «12+12». Это возможный, но далеко не единственный вариант», - сказал Прядкин.

В настоящий момент чемпионат России проходит по классической схеме. Шестнадцать клубов проводят тридцать игр, встречаясь друг с другом дважды – дома и на выезде. Учитывая результаты российских клубов в еврокубках, вопрос реформ в отечественном футболе поднимается регулярно.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сергей Прядкин
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