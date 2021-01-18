Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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Брага: «Сокращение РПЛ – убийство российского футбола и угроза вылета для «Спартака»

18 Января 2021, 16:03,

Global Look Press

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможность сокращения числа участников российской Премьер-лиги до 12-ти клубов.

- Первым шагом на пути к убийству российского футбола был лимит на легионеров, а теперь собираются сделать следующий шаг. Я не понимаю, как можно одно за другим готовить решения, которые вредны объективно, а не потому, что я так думаю.

Россия – очень большая страна. Если в РПЛ будет всего 12 команд, то половина из них окажутся московские плюс «Зенит». Это значит, что больше не будет футбола в таких футбольных городах, как, например, Самара и Волгоград, а про Сибирь и Дальний Восток я уже не говорю.

Лучше бы сделали 18 команд в российской Премьер-лиге. Может, сейчас не лучший момент для расширения, но сокращать чемпионат точно никогда не надо, а то ещё «Спартак» вылетит в ФНЛ. Шутка шуткой, но в прошлом сезоне он был бы недалёк от вылета по новой системе.

Обычно, когда ты хочешь развиваться, что ты делаешь? Смотришь на другие примеры и перенимаешь лучшее. В ведущих европейских чемпионатах нет лимита, нет схемы с 12-ю командами и 3-мя кругами. Так откуда тогда подобные идеи? Или РПЛ – это как чемпионат Шотландии?
Евро-Футбол.Ру Кирилл Иванцов
Теги: РПЛ, Чемпионат России, Микаэль Брага
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Комментарии (2)
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0
spartakUEFA
18 Января 2021, 16:54

с новым ново ведением скорей нет, чем да. Брага порой по мышлению напоминает алкогольный напиток, вроде слушать можно, но не надо)) Спартак занял 7 место, в каком месте он чуть не вылетел бы? Сейчас 3 место. Это у нас он в России считается журналистом, в италии про него наверное никто и не слышал))

0
ингерман
18 Января 2021, 16:35

здесь соглашусь..

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