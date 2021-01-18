Брага: «Сокращение РПЛ – убийство российского футбола и угроза вылета для «Спартака»

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол для MondoSportivo.it, La Gazzetta dello Sport и CalcioRusso.com, в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил возможность сокращения числа участников российской Премьер-лиги до 12-ти клубов.

- Первым шагом на пути к убийству российского футбола был лимит на легионеров, а теперь собираются сделать следующий шаг. Я не понимаю, как можно одно за другим готовить решения, которые вредны объективно, а не потому, что я так думаю.

Россия – очень большая страна. Если в РПЛ будет всего 12 команд, то половина из них окажутся московские плюс «Зенит». Это значит, что больше не будет футбола в таких футбольных городах, как, например, Самара и Волгоград, а про Сибирь и Дальний Восток я уже не говорю.

Лучше бы сделали 18 команд в российской Премьер-лиге. Может, сейчас не лучший момент для расширения, но сокращать чемпионат точно никогда не надо, а то ещё «Спартак» вылетит в ФНЛ. Шутка шуткой, но в прошлом сезоне он был бы недалёк от вылета по новой системе.

Обычно, когда ты хочешь развиваться, что ты делаешь? Смотришь на другие примеры и перенимаешь лучшее. В ведущих европейских чемпионатах нет лимита, нет схемы с 12-ю командами и 3-мя кругами. Так откуда тогда подобные идеи? Или РПЛ – это как чемпионат Шотландии?