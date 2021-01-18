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​Уткин: «У Дзюбы удивительный талант подставить сразу всех»

18 Января 2021, 14:23,

Динамо Москва

Известный журналист Василий Уткин в программе «Футбольный клуб» на своём канале в YouTube высказался по поводу заражения коронавирусом Артёма Дзюбы. Форвард не отправился с «Зенитом» на первый сбор в Дубай.

«Как же так получилось, что Артём Дзюба подхватил коронавирус? Стали копаться в том, где он бывал, и в его «сториз» нашлась история, когда ночью в московском клубе «Мечта» он что-то делал в караоке. Видимо, смотрел хоккей Россия – Канада. Вот, конечно, у человека удивительный талант подставить сразу всех: себе – коронавирус, клубу «Мечта» - инспекцию, почему они были открыты в это время суток. Впрочем, это недоказуемо, потому что «сториз» - это не аргумент», - высказался Уткин.

«Зенит» после первой части сезона лидирует в Премьер-лиге с четырёхочковым отрывом от ближайшего преследователя в лице ЦСКА.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Артём Дзюба, Василий Уткин
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