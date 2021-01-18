В РПЛ назревают глобальные перемены: сокращение количества клубов и два формата проведения турнира

В российской Премьер-лиге назревают глобальные перемены. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», формат проведения элитного дивизиона может быть изменен, а количество участников уменьшено до 12.

Согласно данным источника, сейчас на рассмотрении находятся два варианта. Первый: команды проводят регулярный чемпионат в два круга, а затем делятся на две группы по шесть клубов и играют еще два круга.

Второй вариант: РПЛ проводят в два круга, а затем команды делятся на две группы - восемь и четыре команды. Первая восьмерка будет определять чемпиона и участников еврокубков, а последние четыре команды будут бороться за выживание с топ-4 клубами ФНЛ.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.