Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
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В РПЛ назревают глобальные перемены: сокращение количества клубов и два формата проведения турнира

18 Января 2021, 13:30,

Depositphotos

В российской Премьер-лиге назревают глобальные перемены. Как сообщает «Рейтинг Букмекеров», формат проведения элитного дивизиона может быть изменен, а количество участников уменьшено до 12.

Согласно данным источника, сейчас на рассмотрении находятся два варианта. Первый: команды проводят регулярный чемпионат в два круга, а затем делятся на две группы по шесть клубов и играют еще два круга.

Второй вариант: РПЛ проводят в два круга, а затем команды делятся на две группы - восемь и четыре команды. Первая восьмерка будет определять чемпиона и участников еврокубков, а последние четыре команды будут бороться за выживание с топ-4 клубами ФНЛ.

Сроки реализации проекта пока неизвестны.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: РПЛ
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Комментарии (1)
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Spirit
18 Января 2021, 13:43

То хотят увеличить РПЛ, то теперь сократить)
Видать после двух провальных сезонов еврокубках стали в РПЛ думать не жопой, как всегда, а головой)))
Прядкина уберите для начала. Этот идиот любую хорошую идею в говно превратит!

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