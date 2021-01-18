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«Уфа» объявила об уходе Карпа

18 Января 2021, 12:09,

Global Look Press

Хавбек Кэтэлин Карп покинул «Уфу». 27-летний футболист воспользовался пунктом в трудовом договоре и досрочно разорвал сотрудничество с клубом.

«ФК «Уфа» благодарит Кэтэлина за совместную работу и желает успешного продолжения профессиональной карьеры», - гласит сообщение клубной пресс-службы.

Напомним, что Карп защищал цвета уфимского коллектива с января 2017-го года. В составе российской команды хавбек провел 90 поединков, отметившись тремя забитыми мячами.

В текущем сезоне Кэтэлин вышел на поле 12 раз (девять - в стартовом составе) и получил три предупреждения.

После 19 туров «Уфа» набрала 13 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Уфа, Кэтэлин Карп
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