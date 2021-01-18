Роша рассказал о первой встрече с Тедеско

Бразильский форвард Педро Роша, вернувшийся в московский «Спартак» из аренды, пообщался с клубной пресс-службой. В частности, нападающий высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«Знакомство с Тедеско прошло хорошо. Приятное впечатление, надеюсь, дальше отношения будут только лучше. Цели - хорошо провести сборы, максимально подготовиться и помогать команде», - сказал бразильский футболист.

В 2020-м году Педро выступал на правах аренды на родине, где защищал цвета «Фламенго». В минувшем сезоне Роша принял участие в пяти поединках чемпионата Бразилии, отметившись одной результативной передачей.