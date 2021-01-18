Хендрикс: «Спартак» - самый большой клуб России»

Новичок московского «Спартака» Йоррит Хендрикс, перебравшийся в стан «красно-белых» из голландского ПСВ, высказался о российском клубе.

«Спартак» - самый большой клуб России, у которого огромная армия болельщиков, отличный стадион. С нетерпением жду момента, когда добьюсь успеха со «Спартаком», - приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

За переход Хендрикса «красно-белые» заплатили 0,5 миллиона евро. Хавбек будет выступать за московский коллектив под четвертым номером. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2024-го года.

В настоящий момент «Спартак» проводит первый зимний сбор в Дубае.