«Рубин» объявил об уходе Сагитова

Форвард Артур Сагитов покинул казанский «Рубин». Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, рапортует пресс-служба клуба

«Желаем Артуру успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед. Спасибо за вклад в успехи «Рубина», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

21-летний Сагитов является воспитанником академии «Рубина». Артур провел за первую команду 14 поединков и забил один мяч.

Летом 2019-го года нападающий был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год - на аналогичных условиях перебрался в астраханский «Волгарь». Всего в этих командах Артур провел 23 встречи и забил три гола.