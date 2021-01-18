Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Рубин» объявил об уходе Сагитова

18 Января 2021, 09:37,

Global Look Press

Форвард Артур Сагитов покинул казанский «Рубин». Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию, рапортует пресс-служба клуба

«Желаем Артуру успехов в дальнейшей карьере, новых достижений и побед. Спасибо за вклад в успехи «Рубина», - гласит сообщение пресс-службы клуба.

21-летний Сагитов является воспитанником академии «Рубина». Артур провел за первую команду 14 поединков и забил один мяч.

Летом 2019-го года нападающий был отправлен в аренду в «Нижний Новгород», а через год - на аналогичных условиях перебрался в астраханский «Волгарь». Всего в этих командах Артур провел 23 встречи и забил три гола.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рубин, Артур Сагитов
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Мбаппе и Холанн: Почему топ-клубы не должны выбирать только одного из них
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
Комментаторы «Матч ТВ» получили перечень англицизмов, которые запрещено употреблять в эфире
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
«Интер» больно ударил по чемпионским амбициям «Ювентуса»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Холанн намерен расторгнуть контракт с «Боруссией» ради «Барселоны»
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов
Российская Премьер-лига становится местом для ненужных в Европе футболистов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 19500 Обзор Играть
6 Бонус: 15000 Обзор Играть
7 Бонус: 500 Обзор Играть
8 Бонус: 1000 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола