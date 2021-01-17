Фернандес – о желании жены получить российское гражданство: «Марьяна с гордостью будет считать себя россиянкой»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, поженившийся в декабре, рассказал, что его супруга хотела бы получить российской гражданство.

«Мы с женой оба хотим, чтобы она получила российский паспорт и тоже стала гражданкой нашей страны. Марьяна с такой же гордостью будет считать себя россиянкой, как я считаю себя россиянином», - цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что Фернандес получил российской гражданство в 2016 году.

В нынешнем сезоне 30-летний защитник сыграл семнадцать матчей за ЦСКА во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Фернандес выступает за московский клуб с 2012 года, а его контракт с «армейцами» будет действовать ещё полтора сезона.