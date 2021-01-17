Бистрович остаток сезона проведёт в Турции, в декабре он продлил контракт ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Кристиян Бистрович продолжит карьеру в Турции.

Как сообщил журналист Нобель Арустамян в своём телеграм-канале, футболиста арендует «Гёзтепе». В соглашении будет прописана сумма выкупа, которая равна трём миллионам евро.

22-летний хорват сыграл двадцать матчей за ЦСКА в нынешнем сезоне и отметился тремя забитыми голами. Стоит заметить, что в декабре Бистрович продлил контракт с «армейцами».

«Гёзтепе» занимает всего лишь четырнадцатую строчку в турнирной таблице чемпионата Турции, имея в своём активе 22 очка. Отрыв от зоны вылета составляет шесть зачетных баллов.