Пабло: «Я очень люблю соревноваться»

Новичок «Локомотива» Пабло рассказал о себе.

«Я очень люблю соревноваться. Во всех командах, через которые я прошел, всегда очень профессионально относился к своей команде. В «Локомотиве» не будет ничего меняться, могу заверить вас, что профессиональное отношения сохранится.

Последний раз я тренировался два дня назад с командой. Я готов», - сказал бразильский защитник в интервью пресс-службе «Локомотива».

В нынешнем сезоне 29-летний Пабло сыграл тринадцать матчей за «Бордо» и отметился одним забитым голом. Бразилец заключил с московским «Локомотивом» контракт до 30 июня 2024 года.