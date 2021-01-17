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Пабло: «Я очень люблю соревноваться»

17 Января 2021, 19:14,

Global Look Press

Новичок «Локомотива» Пабло рассказал о себе.

«Я очень люблю соревноваться. Во всех командах, через которые я прошел, всегда очень профессионально относился к своей команде. В «Локомотиве» не будет ничего меняться, могу заверить вас, что профессиональное отношения сохранится.

Последний раз я тренировался два дня назад с командой. Я готов», - сказал бразильский защитник в интервью пресс-службе «Локомотива».

В нынешнем сезоне 29-летний Пабло сыграл тринадцать матчей за «Бордо» и отметился одним забитым голом. Бразилец заключил с московским «Локомотивом» контракт до 30 июня 2024 года.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Пабло
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