Пабло: «Краснодар» интересовался мной в 2018 году»

Новичок московского «Локомотива» Пабло рассказал об интересе к нему со стороны «Краснодара» в 2018 году.

«Да, это правда, «Краснодар» интересовался мной в 2018 году. Мы общались, но в тот момент я подумал, что это не самое лучшее время для перехода. Сейчас я смотрю на многие вещи по-другому. Я слежу за РПЛ, вижу, что это очень сильный чемпионат. Для меня это большая возможность стать лучше. Вижу себя в российском чемпионате прогрессирующим. Верю, что мне удастся вернуться в сборную Бразилии», - сказал Пабло в интервью пресс-службе «Локомотива».

По неофициальной информации, трансфер Пабло обошёлся «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.