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Пабло: «Краснодар» интересовался мной в 2018 году»

17 Января 2021, 17:45,

Global Look Press

Новичок московского «Локомотива» Пабло рассказал об интересе к нему со стороны «Краснодара» в 2018 году.

«Да, это правда, «Краснодар» интересовался мной в 2018 году. Мы общались, но в тот момент я подумал, что это не самое лучшее время для перехода. Сейчас я смотрю на многие вещи по-другому. Я слежу за РПЛ, вижу, что это очень сильный чемпионат. Для меня это большая возможность стать лучше. Вижу себя в российском чемпионате прогрессирующим. Верю, что мне удастся вернуться в сборную Бразилии», - сказал Пабло в интервью пресс-службе «Локомотива».

По неофициальной информации, трансфер Пабло обошёлся «Локомотиву» в 2,5 миллиона евро.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Локомотив Москва, Краснодар, Пабло
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